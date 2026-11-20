Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в федеральный апелляционный суд с просьбой закрыть иск о сертификации результатов выборов в Сенат США от Аляски, на которых победила демократка Мэри Пелтола. Об этом сообщает The Guardian.

Иск был подан еще до промежуточных выборов. В нем администрация требовала не сертифицировать результат в случае победы Пелтолы, пока не будет проведено расследование возможной путаницы среди избирателей. Основанием стало присутствие в бюллетене еще одного кандидата по имени Дэн Салливан — так же зовут действующего сенатора-республиканца.

Результаты голосования

Мэри Пелтола получила 50,13% голосов, набрав больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Среди ее соперников были действующий сенатор Дэн Салливан и другой кандидат — Дэниел Салливан.

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Администрация Трампа попросила суд признать дело утратившим предмет рассмотрения через два дня после решения исхода гонки. По данным издания, администрация не объяснила, как она могла бы проверить, были ли избиратели дезориентированы, учитывая тайну голосования.

Спор вокруг кандидата с таким же именем

Верховный суд Аляски ранее постановил, что участие второго Салливана в выборах является законным. По данным издания, демократы якобы привлекли его к гонке, чтобы он оттянул голоса у действующего сенатора-республиканца.

Во время кампании The New York Times сообщала, что сотрудники штаба Пелтолы были причастны к схеме с участием кандидата-двойника. Пелтола отрицала свое участие в поощрении второго Салливана баллотироваться. Она, представительница народа юпик, вместе с избранной сенаторкой от Миннесоты Пегги Фланаган станет одной из первых двух коренных американок в Сенате США.

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