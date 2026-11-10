В США администрация президента Дональда Трампа объявила о выделении 10 млрд долларов 50 штатам в рамках второго этапа программы финансирования сельской медицины. Средства являются частью пятилетнего фонда объемом 50 млрд долларов, созданного в прошлом году законом One Big Beautiful Act, сообщает The Hill.

Как будут распределять средства

По данным Центров услуг Medicare и Medicaid США, программа Rural Health Transformation Program должна улучшить доступ к медицинской помощи, ее качество и результаты лечения в сельских общинах страны. После второго года финансирования в фонде останется 30 млрд долларов, которые планируют ежегодно распределять между штатами до 2030 года.

Каждый штат-участник будет ежегодно получать базовое финансирование в размере 100 млн долларов. Это составляет примерно половину годового бюджета программы. Вторую половину будут распределять с учетом численности сельского населения штата, мероприятий, предусмотренных его планом трансформации сельской медицины, и политических решений.

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Наибольшие суммы получат Техас и Аляска

Наибольшие объемы финансирования в рамках второго транша предусмотрены для Техаса и Аляски: более 280 млн и 270 млн долларов соответственно.

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что новое финансирование должно расширить доступ к медицинской помощи, укрепить кадровый потенциал сельской медицины и поддержать профилактику заболеваний. Администратор Центров услуг Medicare и Medicaid Мехмет Оз отметил, что ожидаемая продолжительность жизни жителей сельской местности США на три года меньше, чем у городских жителей.

В то же время, по оценке независимой исследовательской организации KFF, пятилетний фонд на 50 млрд долларов меньше прогнозируемого сокращения федеральных расходов Medicaid в сельских районах — 137 млрд долларов в течение десяти лет.

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