В США администрация президента Дональда Трампа восстановила веб-страницу Агентства США по международному развитию (USAID), которая была недоступна в течение 18 месяцев, и опубликовала на ней документы, служебные записки и внутреннюю переписку. Как сообщает The Independent, администрация представляет эти материалы как свидетельство того, как агентство работало при предыдущих правительствах.

На обновленной странице утверждается, что при предыдущих администрациях USAID якобы использовали для продвижения «радикальной повестки», которая противоречила американским ценностям. Документы опубликовали без дополнительных объяснений или контекста.

Заявления о программах USAID

Консервативный комментатор Майк Бенц, который, по информации издания, вероятно участвует в работе над так называемыми файлами USAID, заявил, что в ближайшие недели должны опубликовать материалы о программах агентства по «подотчетности платформ». Он утверждает, что USAID якобы пыталось принудить американские платформы к цензуре, добиваясь принятия законов о цензуре в других странах.

В начале второго президентского срока Трампа его администрация при участии Илона Маска и Департамента эффективности правительства прекратила большую часть финансирования USAID и закрыла агентство, пишет The Independent. Администрация также прекратила гуманитарную помощь на сумму 60 млн долларов.

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Опасения из-за раскрытия имен

Общественная группа Aid on the Hill, созданная сотрудниками, потерявшими работу во время сокращений DOGE, раскритиковала обновление веб-страницы. В ее заявлении говорится, что опубликованные материалы содержат незаретушированные имена американских и местных сотрудников, американских технологических компаний и местных организаций, работавших с США в зонах конфликтов и нестабильных государствах.

Представители Aid on the Hill предупредили, что публикация таких имен без контекста может поставить под угрозу этих людей и их семьи. Группа также заявила, что программы USAID по противодействию иностранной дезинформации возникли на основе двухпартийного мандата, который Конгресс США закрепил законом в 2017 году.

Отдельное исследование медицинского журнала The Lancet прогнозирует, что сокращение программ международной помощи, в частности USAID и других программ в Великобритании, может привести к 23 млн дополнительным смертям к 2030 году. По оценке исследователей, среди них может быть 5,4 млн детей в возрасте до пяти лет.

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