В США Министерство труда предложило правило, которое может ограничить использование ESG-фондов в корпоративных пенсионных планах 401(k). Проект регулирования должен уточнить, как работодатели и другие лица, ответственные за такие планы, применяют обязанность действовать в интересах участников, сообщает CNBC.

Финансовые интересы участников

Министр труда США Кит Сондерлинг заявил, что лица, выбирающие инвестиции для пенсионных планов компаний, должны принимать решения исключительно в финансовых интересах работников и пенсионеров, а не для продвижения политических или социальных целей. Представитель ведомства во время брифинга отметил, что в случае окончательного принятия правила ESG- и impact-фонды смогут считаться уместными для пенсионных сбережений лишь в единичных случаях.

ESG-фонды учитывают экологические, социальные и управленческие факторы. В частности, они могут ориентироваться на вопросы изменения климата или корпоративного разнообразия. По данным Plan Sponsor Council of America, в 2025 году ESG-фонд предлагали около 5% планов 401(k), а на такие активы приходилось менее 1% общего объема средств инвесторов в этих планах.

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Предлагаемые изменения

Проект предусматривает отмену правила выбора при равенстве финансовых показателей и положения об учете предпочтений участников. Сейчас, если ESG-фонд и другой фонд имеют одинаковые показатели после оценки финансовых факторов, спонсор пенсионного плана может выбрать ESG-фонд с учетом его социальных преимуществ. Действующие правила также позволяют работодателям частично учитывать предпочтения работников при соблюдении финансовых критериев.

Предложение вынесли на 60-дневное общественное обсуждение. По данным Министерства труда, оно должно отменить часть положений правила администрации Джо Байдена от 2022 года, которое разъясняло, что работодатели могут учитывать экономические последствия изменения климата и другие ESG-факторы при выборе инвестиций.

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