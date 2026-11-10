Кувейтская Kuwait Oil Company предоставила компании Adnoc Drilling из ОАЭ два контракта общей стоимостью до 96,5 млн кувейтских динаров, или около $313,6 млн. Компания будет обеспечивать и эксплуатировать две морские самоподъёмные буровые установки. Как сообщает The National, это будут первые операции Adnoc Drilling с морскими буровыми установками за пределами ОАЭ.

Условия контрактов

Контракты одобрил Высший закупочный комитет Kuwait Petroleum Corporation. Они рассчитаны на четыре года, включая мобилизацию оборудования, и предусматривают возможность продления ещё на один год. Заявленная сумма не учитывает стоимость опционного года.

Adnoc Drilling планирует задействовать одну собственную самоподъёмную установку, а вторую взять во фрахт без экипажа. Начало работ ожидается в четвёртом квартале 2027 года. Компания прогнозирует, что контракты обеспечат первый полный годовой финансовый вклад в 2028 году.

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Расширение в регионе

Генеральный директор Adnoc Drilling Абдулла Аль-Мессаби назвал сделку выходом компании на морской рынок Кувейта и шагом в международном развитии. Компания располагает 170 буровыми установками, из которых 140 размещены в Абу-Даби.

В прошлом году Adnoc Drilling приобрела 80%-ную долю в оманской MB Petroleum Services, а также 70% бизнеса глобальной сервисной компании SLB по наземным буровым установкам в Кувейте и Омане. Кувейт привлекает международные нефтяные компании к освоению морских месторождений, стремясь нарастить производственные мощности до 4 млн баррелей в сутки к 2035 году.

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