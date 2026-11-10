В ОАЭ газовая компания ADNOC Gas в третьем квартале удвоила чистую прибыль по сравнению с предыдущим кварталом — с $665 млн до $1,34 млрд. Компания также повысила прогноз чистой прибыли за весь 2026 год как минимум до $4 млрд, сообщает OilPrice.

Продажи газа и экспорт

Показатель EBITDA ADNOC Gas с июля по сентябрь вырос на 70% квартал к кварталу — до $2,03 млрд. Продажи газа на внутреннем рынке увеличились на 20%, а EBITDA этого направления — на 28%. Компания связала это с устойчивым спросом и более высокой маржинальностью.

Международные продажи продукции обеспечили рост EBITDA на 106% по сравнению с предыдущим кварталом. Дополнительную поддержку результатам оказали продажи серы: EBITDA этого бизнеса выросла на 249% в период с июля по сентябрь. ADNOC Gas работает, в частности, в сегментах внутреннего газа, сжиженного природного газа, экспортных жидких продуктов и серы.

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Дивиденды и контракт с TotalEnergies

Совет директоров ADNOC Gas одобрил квартальные дивиденды в размере $940 млн, что на 5% больше, чем годом ранее. Их должны выплатить в декабре 2026 года. Компания заявила о намерении ежегодно повышать дивиденды на 5% до 2030 года.

За девять месяцев года операционный денежный поток ADNOC Gas составил $3,82 млрд, что в 1,3 раза покрывало выплаченные с начала года дивиденды на сумму $2,82 млрд. Компания также недавно заключила с TotalEnergies пятилетнее соглашение о поставках до 1,6 млн тонн СПГ.

В то же время ADNOC Gas отметила, что перспективы экспорта СПГ через Ормузский пролив зависят от развития региональной морской ситуации. В материале OilPrice говорится, что потоки СПГ через пролив остаются существенно нарушенными.

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