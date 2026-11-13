В Судане задержали Ахмеда Харуна, бывшего руководителя правившей при президенте Омаре аль-Башире партии «Национальный конгресс». Его адвокаты заявили, что сомневаются в связи задержания с подготовкой к передаче Харуна Международному уголовному суду, который разыскивает его по обвинениям в военных преступлениях в Дарфуре во времена правления аль-Башира.

Обстоятельства задержания

Член команды защиты Аватиф аль-Джаали сообщила Asharq Al-Awsat, что Харуна задержал неустановленный орган безопасности, когда он ехал из города Кассала на востоке Судана в столицу Хартум. По ее словам, у защитников нет информации о месте его содержания и обстоятельствах задержания.

Команда адвокатов, в которую входят юристы из Судана и из-за рубежа, планирует обратиться в судебные органы. Она намерена добиться встречи с клиентом, выяснить основания задержания и установить, какой орган выдал соответствующее распоряжение. Аль-Джаали назвала задержание незаконным и заявила, что оно противоречит конституционным и законодательным гарантиям, в частности свободе выражать политические и идеологические взгляды.

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Реакция на заявления Харуна

Задержание произошло через несколько дней после телевизионного интервью Харуна, в котором он говорил об отношениях своей партии с военными и выразил поддержку командующему суданской армией Абделю Фаттаху аль-Бурхану. Харун также заявил, что на аль-Бурхана повлияли медийный ажиотаж и международное давление против исламистов.

В интервью Reuters в прошлом году Харун говорил, что ожидает сохранения власти армии после окончания войны, а также подчеркивал необходимость определить ее роль в политической жизни страны. Он заявлял, что его партия стремится вернуться к управлению страной после переходного периода по завершении войны.

Его последние высказывания критиковали антивоенные политические и гражданские силы. Они утверждали, что возможность свободного передвижения бывших деятелей режима, которым вменяют военные преступления и преступления против человечности, свидетельствует о сохранении их политического влияния и влияния в сфере безопасности. Представители политических сил также предположили, что задержание могло быть попыткой уменьшить последствия телевизионного выступления Харуна и ослабить внутреннее и международное давление и критику после него.

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