В Южной Каролине, США, адвокаты Алекса Мердо намерены обратиться в суд с ходатайством об отмене первоначальных обвинительных актов по делу об убийстве его жены Мэгги и младшего сына Пола. Защита утверждает, что главный следователь по делу, агент Отдела правоохранительных органов штата Дэвид Оуэн, дал ложные показания большому жюри. Об этом сообщает The Independent.

Повторное рассмотрение дела

Верховный суд Южной Каролины ранее отменил обвинительный приговор Мердо и назначенное ему пожизненное заключение. Суд пришел к выводу, что секретарь суда ненадлежащим образом влияла на присяжных во время процесса 2023 года.

Из-за этого Мердо может вновь предстать перед судом по обвинениям в убийстве. Судья Дебра Маккаслин должна рассмотреть ходатайство защиты на досудебном слушании. Даже в случае его удовлетворения это может не остановить и не отложить повторное рассмотрение, запланированное на апрель.

Прокуроры могут уже в следующем месяце обратиться к большому жюри за новыми обвинительными актами. Адвокаты Мердо заявили, что не будут этому препятствовать.

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Аргументы сторон относительно доказательств

По версии защиты, Оуэн сообщил большому жюри округа Коллетон, что на футболке, которую Мердо носил в ночь убийств, были обнаружены брызги крови. В то же время в раннем отчете следователей штата указывалось, что пятен крови не нашли, а такие доказательства не представлялись во время судебного процесса.

Также, по словам адвокатов, следователь заявил присяжным, что на территории Мердо было найдено оружие, заряженное той же комбинацией картечи в одном стволе и крупной птичьей дроби в другом, которая использовалась для убийства Пола Мердо. Защита утверждает, что это не соответствовало действительности. Прокуратура настаивает, что у нее было достаточно других доказательств для предъявления обвинений, а одна ошибка сама по себе не свидетельствует о недобросовестности.

Прокуроры также ссылались на видео, записанное Полом Мердо, на котором слышен голос Алекса Мердо на месте происшествия, несмотря на его прежние отрицания. Они упоминали финансовые проблемы семьи и схемы Мердо по присвоению средств клиентов и юридической фирмы. Пятидесятивосьмилетний Мердо отбывает длительный срок заключения за кражу миллионов долларов у клиентов, но отрицает причастность к убийствам.

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