Адвокаты пострадавших во время недавних протестов во Франции заявили, что готовят коллективную жалобу против министра внутренних дел Лорана Нуньеса из-за предполагаемого насилия со стороны полиции. Юристы представляют как минимум 18 пострадавших, и около десяти их клиентов согласились подписать жалобу, сообщает France 24.

Жалоба в специальный суд

Обращение планируют подать в Суд правосудия Республики — единственный суд во Франции, который рассматривает дела в отношении действующих членов правительства. Адвокат Арье Алими заявил, что юристы считают необходимым привлечь министра к ответственности за приказы о применении средств, которые, по его словам, могут причинять калечащие травмы.

В то же время Алими признал, что шансы на начало расследования по жалобе невелики. По его словам, обращение должно помочь предотвратить новые тяжелые травмы, в том числе среди детей.

Травмы во время протестов

В последние недели во Франции происходили блокирования школ учащимися и массовые протесты из-за стоимости жизни. Правозащитники обвиняют правоохранителей в непропорциональном применении силы во время акций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По подсчетам AFP, с середины сентября по меньшей мере 20 человек, в том числе подростки, получили тяжелые травмы из-за резиновых пуль или гранат, которые использовала полиция. По состоянию на 30 октября полиция открыла 105 внутренних расследований по заявлениям о предполагаемом насилии со стороны правоохранителей. Из них 52 касались ученического движения, 48 — событий во время массовых протестов 17 и 18 октября, еще пять — инцидентов 24 октября.

Среди пострадавших, о которых сообщили адвокаты, есть 15-летний подросток, который в октябре потерял руку после взрыва гранаты. В сентябре 14-летний участник протеста потерял большинство зубов после того, как полицейский, по данным France 24, предположительно применил гранату с близкого расстояния.

Нуньес заявил, что полиция действовала с «наибольшей соразмерностью». Вечером 6 ноября он выразил сожаление из-за травм, но отметил, что каждый случай применения силы происходил в рамках правовых и нормативных процедур. Министр также назвал гранаты и слезоточивый газ необходимыми средствами для работы полиции.

Читай нас в