Иммиграционные суды США ускоряют рассмотрение дел о предоставлении убежища, иногда оставляя мигрантам и их адвокатам лишь несколько дней на подготовку. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на юристов, представляющих соискателей убежища.

Адвокат Коринн Бет рассказала, что суд в Новом Орлеане дал ей четыре дня для подготовки семьи из шести человек к слушанию по делу о предоставлении убежища. Заседание, ранее назначенное на июль 2028 года, перенесли на значительно более ранний срок, назвав дело приоритетным. Позднее дело передали судье из Кливленда без разрешения клиентов, а слушание назначили в виртуальном формате.

Дела переводят между судами

По словам адвокатов, даты слушаний, первоначально запланированные на следующий год, могут переносить на несколько недель вперед. Это усложняет поиск представителя и сбор доказательств. Юрист Дженевра Альберти, работающая в Канзас-Сити, заявила, что дела отменяют, передают другим судьям и перемещают без понятной последовательности.

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В материале также говорится, что мигрантов могут направлять к судьям в других частях страны, в том числе за пределами судебных округов, где действует релевантная для их дел практика. Адвокаты утверждают, что такие процедуры коснулись и несовершеннолетних, прибывших в США без родителей или законных опекунов: их дела могут дистанционно рассматривать выбранные судьи из других штатов.

Отставки судей и отказы в убежище

По данным Transactional Records Access Clearinghouse, в июне иммиграционные судьи США отклонили 94% дел о предоставлении убежища. The Guardian отмечает, что с октября 2024 года до конца сентября 2026 года 279 иммиграционных судей, или 38% состава, уволились или были уволены.

Юристы связывают кадровый дефицит и ускорение процедур с давлением администрации президента Дональда Трампа с целью активизации депортаций. Они также заявляют, что новые правила усложнили представление доказательств, ходатайства о дополнительном времени и приостановление производств, пока человек оформляет другой иммиграционный статус.

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