В Непале Ассоциация адвокатов призвала провести расследование в отношении председателя Верховного суда Маноджа Кумара Шармы и судьи Хари Прасада Пхуяла после появления данных об их связи с Инамом Сапкотой. Его задержали 27 сентября, а Kathmandu Post называет Сапкоту возможным посредником.

По данным издания, следователи изучают контакты Сапкоты с действующими и бывшими судьями, высокопоставленными сотрудниками полиции, депутатами и представителями правительства. Ранее стало известно о его связях с бывшим председателем Верховного суда Чолендрой Шумшером Раной и уволенным заместителем генерального инспектора Вооруженной полиции Баншираджем Дахалом.

Переписка по делу Гупты

Непальская газета Naya Patrika опубликовала детали переписки в WhatsApp между Пхуялом и Сапкотой по делу Рохита Гупты, бывшего директора Himalayan Reinsurance. Сапкота направил судье скриншот по ходатайству о habeas corpus и просил остановить это и отклонить ходатайство, заявляя, что данным вопросом якобы интересуется премьер-министр.

Позднее Пхуял сообщил Сапкоте, что коллегия, в состав которой он входил, не нашла достаточных оснований для дальнейшего содержания Гупты под стражей и постановила освободить его под залог в размере 20 млн непальских рупий. После этого судья предложил встретиться на следующий день в отеле Hotel Himalaya в Пулчоуке.

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Пхуял признал, что отвечал на сообщения Сапкоты и встречался с ним. По его версии, Сапкота отправлял сообщения, якобы связанные с позицией премьер-министра, а после возникновения подозрений он и другие судьи передали информацию о контактах в секретариат премьер-министра. Пхуял также заявил, что опубликованные материалы отражают лишь часть обстоятельств.

Данные о возможных переводах

Отдельно в социальных сетях распространились материалы о предполагаемых денежных переводах, в которых упоминаются Шарма, депутат Бишварадж Покхарел и Банширадж Дахал. В них говорится о взносах на общую сумму 198 333 в неуказанной валюте в течение трех месяцев, а также о запросе на дополнительный перевод 7 500 долларов.

Шарма отверг любую причастность к Сапкоте, упомянутым лицам или описанным финансовым операциям. Он заявил, что не знаком с этими людьми, не имел с ними прямых или косвенных контактов и не встречался. Kathmandu Post отмечает, что материалы, распространяемые публично, могли быть получены полицией из телефона Сапкоты, однако эти утверждения не являются установленными фактами.

Ассоциация адвокатов Непала подчеркнула, что сообщения должны быть проверены на основе доказательств, беспристрастно и прозрачно. Организация заявила, что в случае установления нарушений ответственность должна наступать независимо от должности, а если обвинения не подтвердятся, выводы должны защитить репутацию людей и авторитет судебных институтов.

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