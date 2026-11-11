Авиакомпания Aeroméxico в 2027 году расширит сеть рейсов из Международного аэропорта Мехико в Мексике, запустив шесть новых беспосадочных маршрутов в США и Пуэрто-Рико. Как сообщает Mexico News Daily, расширение осуществляется в рамках коммерческого альянса перевозчика с Delta Air Lines.

Три направления в июне

В июне Aeroméxico начнет летать из Мехико в Нэшвилл, Новый Орлеан и Сан-Хуан. Рейс в Нэшвилл стартует 13 июня, в Новый Орлеан — 17 июня, а в Сан-Хуан — 24 июня. Каждый из этих маршрутов будет выполняться четыре раза в неделю.

Компания заявила, что станет единственным перевозчиком, предлагающим прямые рейсы по этим трем направлениям. На маршрутах в Нэшвилл и Новый Орлеан будут использоваться самолеты Embraer 190 на 99 мест, а в Сан-Хуан — Boeing 737-8, рассчитанный на 166 пассажиров.

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Рейсы в Калифорнию, Флориду и Орегон

Ранее Aeroméxico также объявила о ежедневных круглогодичных рейсах из Мехико в округ Ориндж в Калифорнии, Форт-Лодердейл во Флориде и Портленд в Орегоне. Эти три маршрута должны начать работу в январе 2027 года, а выполнять их планируют самолетами Boeing 737-8.

Кроме того, с 3 июня 2027 года авиакомпания добавит второй ежедневный рейс между Мехико и Остином в штате Техас. Вместе с действующими направлениями в Даллас—Форт-Уэрт, Хьюстон и Сан-Антонио это обеспечит шесть ежедневных вылетов Aeroméxico из Мехико в Техас.

По данным Sabre Market Intelligence, которые приводит Aviation Week, в 2025 году между Мехико и Нэшвиллом, Новым Орлеаном и Сан-Хуаном в общей сложности путешествовали около 101 600 пассажиров. Это на 19% больше, чем годом ранее. Наибольший пассажиропоток пришелся на Сан-Хуан — примерно 52 800 человек, далее следовали Нэшвилл с 27 900 и Новый Орлеан с 20 900 пассажирами.

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