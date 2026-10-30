Международный аэропорт Адена в Йемене 29 октября возобновил штатную работу после временной приостановки из-за удара, который йеменские власти приписали группировке хуситов. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Министерство транспорта Йемена.

Ремонт взлётной полосы

Министр транспорта Мохсен Хайдара аль-Омари объявил о возобновлении работы аэропорта во время визита туда. По его словам, технические бригады вскоре после атаки начали срочный ремонт и техническое обслуживание взлётной полосы, которая подверглась удару, несмотря на риски.

Министр также раскритиковал продолжающиеся атаки на аэропорт Адена, назвав его гражданским объектом, который обслуживает пассажиров из различных регионов Йемена.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Данные об атаке

Накануне йеменские власти заявили, что по аэропорту были выпущены две баллистические ракеты, которые, по их данным, запустили хуситы. В результате удара пострадали двое гражданских лиц, а аэропорт получил повреждения, из-за чего его работу временно приостановили.

Военная эскалация

Событие произошло на фоне усиления боевых действий в Йемене, которое, по данным агентства, продолжается с июля. С 5 октября силы, связанные с международно признанным правительством Йемена, проводят операцию «Рассвет Йемена». Глава Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими заявлял, что её целью является восстановление государственных институтов у хуситов и возвращение контроля над столицей Саной.

Читай нас в