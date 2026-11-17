Международный аэропорт Дубая (DXB) в ОАЭ обслужил 50,4 млн пассажиров в январе—сентябре 2026 года. По данным The National со ссылкой на оператора Dubai Airports, это на 28,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Снижение произошло на фоне войны США и Ирана, которая нарушила авиасообщение в регионе.

Прогноз на 2026 год

Dubai Airports ожидает, что до конца года DXB примет более 70 млн пассажиров. В 2025 году аэропорт обслужил рекордные 95,2 млн пассажиров — это был крупнейший годовой международный пассажиропоток среди аэропортов мира. Достижение отметки в 100 млн пассажиров перенесли на 2027 год.

В третьем квартале пассажиропоток сократился на 22,1%, до 18,8 млн человек. Самым загруженным месяцем стал август, когда аэропорт обслужил 6,6 млн пассажиров. Крупнейшим страновым рынком для DXB была Индия с 2,6 млн пассажиров, далее следовали Саудовская Аравия — 1,4 млн и Великобритания — 1,3 млн.

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Инвестиции в технологии

Dubai Airports инвестирует в искусственный интеллект, прогнозную аналитику и биометрические технологии для улучшения пассажиропотока и увеличения пропускной способности без физического расширения аэропорта. Эти системы объединяют данные и визуальные потоки от аэропортовых служб, позволяя операционным командам в реальном времени отслеживать перемещения пассажиров, движение самолётов и состояние инфраструктуры.

Количество взлётов и посадок за девять месяцев снизилось на 27,6%, до 243 тыс., а грузопоток сократился на 23,2%, до 1,215 млн тонн. Средний коэффициент загрузки пассажирских рейсов составил 74%, что на три процентных пункта меньше, чем годом ранее. В третьем квартале 99,9% пассажиров проходили паспортный контроль при вылете менее чем за 10 минут, а при прибытии — менее чем за 15 минут.

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