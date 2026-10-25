Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в воскресенье частично возобновил работу: начали функционировать два терминала. Как сообщает TimesLIVE, это произошло на фоне заявлений йеменских хуситов о намерении и далее наносить удары по аэропорту, который они назвали военной целью.

Накануне администрация аэропорта сообщила, что терминал 1 с воскресенья будет обслуживать внутренние рейсы, а терминал 2 — международные рейсы национальных авиакомпаний. В то же время данные сервиса Flightradar24 свидетельствовали о незначительном воздушном трафике в аэропорту в течение дня.

Угрозы хуситов

Представитель военного крыла хуситов Яхья Сари заявил, что аэропорт никогда не будет безопасным, и призвал авиакомпании, сотрудников аэропорта и пассажиров не пользоваться им. Работу аэропорта остановили 10 октября после атаки, ответственность за которую взяли на себя хуситы. По данным источника, тогда погибли 13 человек — это была самая смертоносная атака в Саудовской Аравии более чем за десятилетие.

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Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ранее заявляла, что хуситы осуществили 20 атак на аэропорт в период с 1 по 11 октября. В субботу хуситы также сообщили об атаке на аэропорт и нефтяные объекты Саудовской Аравии, однако саудовские власти прямо не комментировали эти утверждения.

Перехват ракет и дронов

Саудовская гражданская оборона сообщила, что обломки после перехвата двух баллистических ракет над Хамис-Мушайтом и Ахад-Рафидой ранили двух человек и повредили жилые дома и автомобили. Ранее в воскресенье власти объявили экстренные предупреждения для Эр-Рияда, Абхи, Хамис-Мушайта, Джазана и Наджрана, а через несколько минут заявили, что опасность миновала.

Коалиция также сообщила о запуске в направлении Эр-Рияда двух беспилотников и баллистической ракеты, а в направлении Хамис-Мушайта — крылатой ракеты. Позднее она заявила о перехвате 10 баллистических ракет, выпущенных в сторону южных районов Саудовской Аравии.

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