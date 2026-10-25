Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 25 октября вводит новое распределение внутренних и международных рейсов между терминалами. Внутренние рейсы будет обслуживать терминал 1, а терминал 2 предназначен для международных рейсов национальных авиакомпаний.

Новый порядок для пассажиров

Аэропорт сообщил пассажирам об изменении в отдельном объявлении в субботу. Как сообщает Anadolu Agency, новый порядок действует с воскресенья, 25 октября. Терминалы определили отдельно для внутренних рейсов и международных рейсов национальных авиакомпаний.

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Пассажирам с подтверждёнными бронированиями рекомендовали перед поездкой в аэропорт связаться со своей авиакомпанией. Это необходимо, чтобы проверить данные о рейсе и статус бронирования.

Атаки на аэропорты

Аэропорт имени короля Халида является одним из нескольких аэропортов Саудовской Аравии, которые в последнее время становились целями атак. Ответственность за эти атаки брали на себя хуситы из Йемена. По данным агентства, некоторые из атак привели к жертвам среди гражданского населения и нарушениям авиасообщения.

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