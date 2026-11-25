Аэропорт Гатвик в Великобритании отключил автоматизированную систему AutoPay для оплаты высадки пассажиров после несанкционированного доступа. Киберинцидент мог привести к компрометации персональных данных клиентов, в частности отдельных сведений о платежных картах.

Какие данные могли быть доступны

Как сообщает The National, об инциденте аэропорт проинформировала компания Times24 UK Limited, которая управляет зонами высадки у терминалов от имени London Gatwick. По данным аэропорта, третьи лица могли получить доступ к именам, почтовым индексам, контактным данным, информации о транспортных средствах и записям о платежах.

В некоторых единичных случаях потенциально доступными могли быть бренд карты, ее последние четыре цифры и срок действия. В аэропорту заявили, что устанавливают характер и масштабы инцидента и уведомили о нем соответствующие органы.

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Оплата через сайт аэропорта

Систему AutoPay отключили в качестве меры предосторожности для защиты учетных записей. При этом пассажиры могут и далее пользоваться зонами высадки и оплачивать услугу другими способами, доступными на сайте аэропорта.

Водители платят 10 фунтов стерлингов за пребывание до 10 минут в зонах высадки у терминалов. Гатвик является вторым по величине аэропортом Великобритании и обслуживает около 43 миллионов пассажиров ежегодно.

Предыдущие атаки на аэропорты

В августе хакеры получили доступ к данным почти девяти миллионов пассажиров трех аэропортов, принадлежащих Manchester Airports Group: Манчестера, Ист-Мидлендса и лондонского Станстеда. В прошлом году кибератака также вызвала задержки в европейских аэропортах, в том числе в Хитроу, из-за поражения систем регистрации и обработки багажа.

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