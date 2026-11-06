Полиция Дании расследует новую угрозу, направленную против воздушного движения в аэропорту Копенгагена. Правоохранители сообщили, что утром 6 ноября прибыли в аэропорт и проводят проверку, сообщает The Independent.

Полиция работает в аэропорту

В заявлении полиция отметила, что вновь находится в аэропорту Копенгагена в связи с угрозами для воздушного движения. Правоохранители также сообщили о заметном присутствии на территории аэропорта и расследовании инцидента.

Формулировка полиции свидетельствует о том, что это не первый случай ее работы в аэропорту в связи с такими угрозами. Подробности о характере нынешней угрозы в опубликованном заявлении не приводятся.

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Угрозы для пассажирских рейсов

В последние дни серия сообщений о минировании вызвала перебои в работе пассажирской авиации в разных странах Европы. Из-за таких угроз рейсы перенаправляли, самолеты совершали экстренные посадки, а в аэропортах проводили проверки безопасности.

По данным издания, взрывных устройств во время этих проверок до сих пор не находили. Инцидент в Копенгагене стал последним в ряду угроз, направленных против пассажирских рейсов в Европе.

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