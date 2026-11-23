Аэропорт Копенгагена в Дании планирует масштабное расширение, которое позволит обслуживать до 55 миллионов пассажиров в год и принимать более крупные самолёты для трансатлантических и других дальнемагистральных рейсов. Сейчас аэропорт оценивает пассажиропоток в этом году в 34,5 миллиона человек.

Как сообщает The Local Sweden, параллельно в аэропорту продолжаются работы по расширению терминала 3. Расширение площадью 60 тысяч квадратных метров планируют открыть в июне 2027 года.

Новые стоянки и изменения взлётно-посадочной полосы

Новый план предусматривает создание стоянок для более крупных самолётов в северо-западной части аэропорта. Также запланировано перенести и сократить взлётно-посадочную полосу, пересекающую территорию аэропорта, чтобы освободить пространство для дальнейшего развития.

Проект включает расширение терминалов и пассажирской инфраструктуры. Аэропорт также хочет предусмотреть возможность адаптации к новым требованиям в сфере безопасности, устойчивого развития и технологий.

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Ставка на транзитные рейсы

Генеральный директор аэропорта Кристиан Поульсен заявил, что расширение должно укрепить международное сообщение Дании и создать возможности для занятости и экономического роста. По его словам, для открытой датской экономики важны связи с другими странами, которые дают компаниям доступ к рынкам, а стране — туристов и инвестиции.

Коммерческий директор аэропорта Петер Крогсгорд отметил, что примерно каждый четвёртый пассажир в Копенгагене совершает пересадку. Он ожидает дальнейшего роста числа транзитных пассажиров, в частности благодаря путешественникам из Швеции и Норвегии.

Руководитель маршрутной сети SAS Эрик Вестман сообщил, что авиакомпания сосредоточена на развитии прибыльных трансатлантических рейсов и сообщения с Азией, а в более долгосрочной перспективе — с Южной Америкой. Аэропорт ожидает завершить фазу планирования проекта в 2028 году, после чего будет обращаться за разрешениями на поэтапное расширение. Аэропорт заявил, что планирует ограничивать шумовое загрязнение и загрязнение воздуха для жителей прилегающих районов.

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