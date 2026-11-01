В ЮАР имя бывшего заместителя национального комиссара полиции, генерал-лейтенанта Шадрака Сибии, упоминается в аффидевите, касающемся предполагаемых ложных арестов. Как сообщает TimesLIVE, документ связывает Сибию с предполагаемым платежом в 750 тысяч рандов за арест бизнесмена.

Что известно из аффидевита

Издание отмечает, что аффидевит является частью судебного заявления. В заголовке материала TimesLIVE говорится о скандале вокруг возможных ложных арестов, а в подзаголовке — об упоминании Сибии в связи с платежом.

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Обвинения во взяточничестве

В подписи к фото TimesLIVE указывает, что имя Сибии фигурирует в обвинениях во взяточничестве, изложенных в судебном заявлении. Информация о возможной причастности бывшего сотрудника полиции является утверждением судебного документа, а не установленным фактом. Материал подготовил старший репортер Айзек Малунга.

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