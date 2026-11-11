Африканское командование США (AFRICOM) планирует провести в Марокко демонстрацию возможностей автономной эвакуации раненых с использованием самолета Cessna Model 208B Grand Caravan. Самолет оснастят системой Merlin Pilot компании Merlin Labs, которую разработчик описывает как управляемого искусственным интеллектом «второго пилота». Об этом сообщает The War Zone.

Демонстрация является частью первого этапа технологического конкурса AFRICOM Autonomous Casualty Evacuation Industry Technology Challenge. Она запланирована на начало 2027 финансового года правительства США. Командование заключило с Merlin контракт на поддержку испытания стоимостью 500 тыс. долларов.

Сценарий демонстрации

Согласно плану Merlin Labs, самолет должен выполнить полный цикл миссии: получить задание, спланировать маршрут, автономно взлететь и долететь до полевого пункта сбора раненых. После имитации загрузки пациента он должен вернуться в определенное место и автономно совершить посадку.

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Компания заявляет, что Merlin Pilot должен обеспечивать планирование полета, навигацию, реагирование на нештатные ситуации и завершение миссии без летного экипажа или удаленной наземной станции управления. Система также должна корректировать маршрут с учетом опасностей, поддерживать связь с авиадиспетчерами с помощью обработки естественного языка и продолжать полет по согласованному плану в случае потери связи.

Медицинское оборудование

Grand Caravan планируют оборудовать медицинским модулем с подачей кислорода, электропитанием и креплениями для аппаратуры мониторинга состояния пациента. По данным Merlin, большой грузовой люк и ровный пол салона позволят загружать носилки с уровня земли без лебедки, специального оборудования или потока воздуха от винтов.

В Merlin Labs считают, что в дальнейшем эту архитектуру можно адаптировать для двухмоторного Beechcraft King Air с большей грузоподъемностью и салоном для нескольких пациентов, медицинского оборудования и сопровождающего. Автономная эвакуация может быть полезна для американских подразделений в отдаленных районах Африки, где доступ к медицинской помощи ограничен большими расстояниями и угрозами безопасности.

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