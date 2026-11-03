Агентства ООН запросили 8,9 млн долларов США для помощи примерно 50 тысячам людей, прибывших в Кению из Эфиопии, спасаясь от столкновений. Средства планируют использовать в течение следующих трёх месяцев на продовольствие, жильё, воду и санитарию, регистрацию и услуги защиты, сообщает Nation Kenya.

Помощь для беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев работает над привлечением финансирования совместно с Международной организацией по миграции и Детским фондом ООН. Представительница УВКБ ООН в Кении Фатима Мохаммед-Коул сообщила, что организация мобилизует экстренные предметы первой необходимости и материалы для временного жилья почти для 12 тысяч человек. Также продолжается оценка гуманитарных потребностей и потребностей в защите.

Наплыв людей в Мояле

Гуманитарные работники продолжали фиксировать прибытие людей в приграничный город Мояле. По словам руководителя регионального подразделения Кенийского Красного Креста Малика Адана, часть беженцев прибывала в город, а другие оставались в лагерях. В пятницу с кенийской стороны границы всё ещё были слышны выстрелы с территории Эфиопии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В крупнейшем лагере, который перенесли за пределы города, находилось около пяти тысяч человек, преимущественно женщин и детей. Кенийский Красный Крест также сообщил о рождении первого ребёнка у матери-беженки в местной больнице.

План реагирования

Международная организация по миграции заявила, что правительство Кении и гуманитарные партнёры готовят план реагирования из расчёта на до 80 тысяч человек, ожидая возможного нового прибытия людей и роста гуманитарных потребностей. Организация подчеркнула, что данные о количестве прибывших являются предварительными и могут измениться. Большинство людей, пересекших границу, сейчас принимают местные общины.

План экстренной помощи предусматривает обеспечение жильём и базовыми бытовыми вещами, отдельную поддержку наиболее уязвимых семей, установку резервуаров для воды, раздачу таблеток для её очистки, а также оценку и мониторинг потребностей.

Читай нас в