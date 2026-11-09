Агентство ЕС eu-LISA подало иск к IBM, Atos и Leonardo — Channel NewsAsia

В ЕС агентство eu-LISA, по данным Financial Times, подало иск к IBM, французской IT-группе Atos и итальянскому оборонному подрядчику Leonardo из-за неоднократных задержек в разработке системы въезда/выезда EES. Об этом со ссылкой на внутреннюю переписку сообщает Channel NewsAsia.

Иск из-за задержек

eu-LISA отвечает за операционное управление крупномасштабными IT-системами Европейского союза. Reuters не удалось сразу независимо подтвердить информацию Financial Times. IBM, Leonardo, Atos и eu-LISA не ответили на запросы Reuters о комментарии, направленные во внерабочее время.

В 2019 году агентство заключило с консорциумом, в который входили IBM Belgium, Atos Belgium и Leonardo, шестилетний контракт на внедрение и обслуживание центральной системы EES.

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Что известно о системе EES

Система въезда/выезда в электронном формате регистрирует въезд и выезд граждан стран за пределами Европейского союза на внешних границах блока. Она действует в 29 странах Шенгенской зоны и предназначена для выявления нарушений сроков пребывания по визе, противодействия мошенничеству с идентификацией и нелегальной миграции.

В eu-LISA сообщили Financial Times, что судебное разбирательство не влияет на работу EES. По данным агентства, спор касается задержек с поставкой системы на этапе ее разработки, а не текущей эксплуатации.

В письме от октября 2021 года, которое видела Financial Times, Atos Belgium и IBM Belgium оспаривали принцип наложения агентством штрафа и его расчет. Компании заявляли, что задержки возникли из-за внешних факторов, в частности пандемии COVID-19. В феврале 2022 года три компании также возразили против новых сроков, установленных eu-LISA.

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