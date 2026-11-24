Национальное агентство кибербезопасности Италии заявило, что выявило кампании по компрометации систем с применением автономных ИИ-агентов. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на итальянское информагентство ANSA.

Возможности агентного ИИ

Системы агентного искусственного интеллекта могут не только генерировать текст, но и планировать задачи, взаимодействовать с корпоративным программным обеспечением, получать доступ к базам данных и самостоятельно выполнять операционные действия.

Кампании по компрометации систем являются скоординированными операциями, направленными на проникновение в сети, учетные записи или цепочки поставок. Их целью может быть кража данных или нарушение работы систем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призыв к руководителям

В агентстве отметили, что технологии ИИ создают значительные возможности для повышения эффективности, но одновременно открывают для организаций и критической инфраструктуры новые риски для безопасности.

Директор агентства Андреа Квачіві обратился к руководителям государственного и частного секторов, призвав их обратить внимание на пробелы в цифровой безопасности. По его словам, цифровой технологический долг больше нельзя поддерживать, а в условиях изменившегося ландшафта угроз он может стать фатальным, в частности на фоне развития агентного ИИ.

Читай нас в