Перуанское агентство экологического контроля OEFA выявило 58 горных объектов в 14 регионах страны, где хвостохранилища могут пострадать от сильных дождей и паводков во время Эль-Ниньо. Владельцев объектов попросили предоставить планы реагирования на чрезвычайные ситуации и информацию об уже принятых мерах, сообщает The Rio Times.

Речь идет об объектах в регионах Ла-Либертад, Кахамарка, Анкаш, Лима, Уануко, Паско, Хунин, Уанкавелика, Ика, Аякучо, Апуримак, Пуно, Арекипа и Мокегуа. OEFA предупреждает, что интенсивные осадки могут переполнить хранилища отходов или ослабить грунт под дамбами, которые их удерживают.

Риски для воды и почвы

В случае разрушения дамб тяжелые металлы из горных отходов могут попасть в реки, подземные воды и почву. Это также может повлиять на водозаборы, обеспечивающие население питьевой водой и используемые для орошения. Агентство планирует проверить, соответствует ли состояние ключевых элементов объектов данным, предоставленным владельцами, а также продолжить мониторинг хвостохранилищ и анализ инспекционных отчетов.

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Национальная комиссия по Эль-Ниньо ENFEN 30 октября сохранила предупреждение относительно прибрежного Эль-Ниньо. Она прогнозирует осадки выше нормы с ноября по январь на северном и центральном побережье Перу, а также в западных высокогорных районах. В бассейнах рек Чильон, Римак и Лурин возле Лимы с декабря ожидается более высокий, чем обычно, речной сток.

Усиленные проверки

Государственный регулятор горной и энергетической безопасности Osinergmin в августе сообщил об усилении инспекций горной инфраструктуры перед Эль-Ниньо. Специалисты проверяли дамбы хвостохранилищ в Серро-де-Паско, которым управляет компания Volcan, а также в Чинчане, входящем в подразделение Yauliyacu компании Minera Alpayana. Инспекторы обращали внимание на постоянный мониторинг, обслуживание дренажных систем и приборы для отслеживания устойчивости грунта.

OEFA также сообщило, что провело обучение по подготовке к Эль-Ниньо для более чем тысячи поднадзорных компаний и учреждений по всей стране. Предупреждение касается потенциального риска, а не уже зафиксированной утечки горных отходов.

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