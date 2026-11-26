S&P Global Ratings рассматривает возможность снижения кредитного рейтинга Nvidia с AA до AA-. Агентство связало пересмотр с обеспокоенностью практиками корпоративного управления компании и ее значительной зависимостью от генерального директора Дженсена Хуанга, сообщает TechCrunch.

Пересмотр рейтинга продлится до 90 дней

S&P Global Ratings планирует завершить проверку в течение 90 дней. В случае негативного решения рейтинг Nvidia могут снизить до AA-, что является четвертым по величине уровнем в шкале агентства. При этом компания сохранит инвестиционный рейтинг.

По оценке S&P, увольнение Хуанга с должности и его последующее возвращение вызвали вопросы о слабом надзоре за руководством и отсутствии планирования преемственности. Агентство также обратило внимание на риск зависимости от ключевого человека, то есть значительную зависимость будущего успеха Nvidia от ее гендиректора.

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Возможное влияние на финансирование ИИ-инфраструктуры

Снижение рейтинга может повысить стоимость заимствований для Nvidia. Компания финансово поддерживает поставщиков облачных вычислений нового типа, известных как neocloud, и другие инфраструктурные компании, не имеющие собственного надежного кредитного профиля. Более низкий рейтинг Nvidia может сделать их долговое финансирование более дорогим или потребовать большего обеспечения.

В августе Nvidia объявила о намерении организовать 500 млрд долларов финансирования для инфраструктуры искусственного интеллекта совместно с шестью финансовыми учреждениями, среди которых Goldman Sachs, Apollo и Blackstone. По первоначальным условиям Nvidia должна была гарантировать 25% займов, однако, по данным Bloomberg, кредиторы еще до увольнения и возвращения Хуанга требовали увеличить гарантии. Потенциальное снижение рейтинга может усилить такие требования.

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