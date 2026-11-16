В Сингапуре Агентство по инфекционным заболеваниям (CDA) получило статус центра сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по профилактике и контролю инфекций. Это первый центр сотрудничества ВОЗ, назначенный для укрепления систем здравоохранения благодаря профилактике инфекций, сообщает Channel NewsAsia.

Назначение признает опыт Сингапура в профилактике и контроле инфекций. Оно позволяет стране участвовать в международной работе ВОЗ и одновременно перенимать опыт других государств для совершенствования собственной медицинской практики.

Сотрудничество со странами региона

CDA будет сотрудничать с ВОЗ и ее государствами-членами, прежде всего в Западно-Тихоокеанском регионе. Работа предусматривает техническое взаимодействие, подготовку специалистов и обмен знаниями и передовыми практиками.

Агентство будет помогать странам развивать национальные программы профилактики инфекций, усиливать надзор за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, а также участвовать в подготовке международных рекомендаций. Отдельное внимание планируется уделить развитию потенциала учреждений здравоохранения, в частности учреждений долгосрочного ухода.

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Главный научный сотрудник ВОЗ Сильви Бриан заявила, что партнерство должно помочь странам интегрировать научно обоснованные и действенные меры профилактики и контроля инфекций в более безопасные и устойчивые системы здравоохранения.

Вызовы для системы здравоохранения

Министр здравоохранения и министр-координатор по социальной политике Онг Е Кун на конференции по профилактике и контролю инфекций назвал четыре вызова: устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам, изменение климата, скептицизм в отношении вакцинации и риск новой пандемии. Он подчеркнул, что ненадлежащее применение антибиотиков способствует появлению устойчивых бактерий.

В CDA отметили, что новый статус опирается на более чем десятилетнюю работу Сингапура по развитию национальной системы профилактики и контроля инфекций. В 2018 году страна запустила программу взаимной оценки медицинских учреждений, а второй цикл этой программы завершили в этом году в 11 государственных больницах. Генеральный директор CDA Вернон Ли сообщил, что программу планируют распространить на частные больницы в этом или следующем году.

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