Agile Robots привлекла $500 млн при оценке $8,5 млрд — Channel NewsAsia
Немецкая компания Agile Robots, производящая гуманоидных роботов и роботизированные манипуляторы, привлекла $500 млн в раунде финансирования. По итогам раунда ее оценка достигла $8,5 млрд.
Инвесторы раунда
Раунд финансирования возглавил SoftBank. В нем также приняли участие Nvidia и Hitachi, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.
Agile Robots базируется в Мюнхене. Компания сообщила о привлечении средств в четверг, 12 ноября.
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Планы компании
Производитель гуманоидных роботов и роботизированных манипуляторов планирует использовать финансирование для расширения деятельности в США и наращивания производственных мощностей. Эти планы также включают расширение производства в Германии.
В апреле 2026 года роботов компании показали на ее стенде на Hannover Messe — одной из крупнейших промышленных ярмарок мира — в Ганновере. Мероприятие прошло в Германии, а страной-партнером в том году была Бразилия.