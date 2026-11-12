Немецкая компания Agile Robots, производящая гуманоидных роботов и роботизированные манипуляторы, привлекла $500 млн в раунде финансирования. По итогам раунда ее оценка достигла $8,5 млрд.

Инвесторы раунда

Раунд финансирования возглавил SoftBank. В нем также приняли участие Nvidia и Hitachi, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Agile Robots базируется в Мюнхене. Компания сообщила о привлечении средств в четверг, 12 ноября.

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Планы компании

Производитель гуманоидных роботов и роботизированных манипуляторов планирует использовать финансирование для расширения деятельности в США и наращивания производственных мощностей. Эти планы также включают расширение производства в Германии.

В апреле 2026 года роботов компании показали на ее стенде на Hannover Messe — одной из крупнейших промышленных ярмарок мира — в Ганновере. Мероприятие прошло в Германии, а страной-партнером в том году была Бразилия.

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