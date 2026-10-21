В Японии министр сельского хозяйства Арата Такебе извинился после сообщения о том, что возглавляемое им окружное отделение правящей Либерально-демократической партии на Хоккайдо якобы получило политический взнос от подрядчика общественных работ. Чиновник заявил, что поручил ответственным сотрудникам оперативно проверить обстоятельства и, в зависимости от результатов, вернуть средства или исправить отчет о политическом финансировании.

Взнос во время избирательной кампании

Как сообщает The Japan Times, сайт Bunshun Online написал, что окружное отделение партии, которое возглавляет Такебе, получило взнос от местного подрядчика, привлеченного к общественным работам.

По данным Bunshun Online, взнос поступил в первый день официальной избирательной кампании перед выборами в Палату представителей 2014 года. Это могло нарушать закон о выборах на государственные должности.

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Позиция министра и поручение премьер-министра

Такебе сказал журналистам, что на момент получения взноса не знал, что компания получила проект общественных работ. Он также сообщил, что премьер-министр Санаэ Такаити поручила ему установить факты и предоставить надлежащий отчет.

Такебе занял должность всего неделю назад, сменив Кадзуо Яну. Предыдущий министр ушел в отставку 14 октября после заявлений о возможном сокращении бюджетов муниципалитетов, мэры которых не поддержали его на всеобщих выборах, а также из-за предоставления бесплатного автобусного транспорта сторонникам во время избирательной кампании, что также могло нарушать избирательное законодательство.

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