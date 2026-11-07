Airbus сообщил о завершении в Манхинге, Германия, ввода в эксплуатацию модифицированного самолета A320 ATRA с радаром Eurofighter Common Radar System Mark 1. Последние полеты подтвердили, что самолет и радар могут работать в воздухе по назначению, сообщает AeroTime со ссылкой на Airbus.

A320 ATRA будет работать на площадке Airbus в Манхинге в качестве летающей лаборатории для дальнейшей разработки и валидации радара ECRS Mk1. Система разрабатывается для немецких и испанских истребителей Eurofighter. Самолет получил заостренную носовую часть Eurofighter, спроектированную и собранную инженерами Airbus в Манхинге.

Летающая лаборатория A320

ATRA, или Advanced Technology Research Aircraft, принадлежит Немецкому центру авиации и космонавтики DLR. Свой первый полет с новой носовой частью он совершил 21 января 2025 года с аэродрома DLR в Брауншвейге. Команды Airbus Defence and Space и Airbus Commercial Aircraft переработали переднюю часть фюзеляжа и усилили конструкцию самолета для установки носовой секции.

На борту проложили сотни метров кабелей передачи данных и установили системы жидкостного и воздушного охлаждения для регулирования температуры радара. Рабочие места в салоне позволяют инженерам в реальном времени следить за работой системы и оценивать новые версии программного обеспечения и функции радара.

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Руководитель проекта радара Airbus E-Scan Томас Хирш в январе 2025 года пояснял, что A320 ATRA имеет значительно более короткую процедуру допуска к полетам и может находиться в воздухе дольше, чем Eurofighter. Это дает больше времени для проверок в реальных условиях полета без использования боевого самолета.

Радар для Eurofighter

Радар с активной фазированной антенной решеткой ECRS Mk1 разрабатывают Hensoldt и Indra по контракту с Airbus Defence and Space. Он должен усилить возможности Eurofighter в задачах «воздух — воздух», а дальнейшие обновления программного обеспечения должны добавить расширенные функции «воздух — поверхность» и радиоэлектронной борьбы.

В июне 2025 года Hensoldt сообщила о производстве первых радаров с обновленными процессором, системой питания и системой управления антенной. К 8 июня 2026 года Hensoldt и Indra начали проверки системы на целях, доступных в ходе испытаний, и кооперативных целях перед запланированными воздушными тестами.

ECRS Mk1 предназначен для 38 немецких Eurofighter по программе Quadriga и испанских самолетов Halcón I. В октябре 2025 года Hensoldt также подтвердила оснащение этой системой 20 истребителей Eurofighter Tranche 5, заказанных Германией. Установка радара на самолеты Quadriga и поставки Германии и Испании запланированы на 2027 год.

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