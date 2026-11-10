В Израиле лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот и лидер партии «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман договорились провести переговоры с ультраортодоксальными партиями по вопросу формирования нового правительства. Они решили исчерпать возможности для соглашений с этими силами, прежде чем рассматривать вариант альтернативного правительства, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильский телеканал Channel 13.

Переговоры вместо правительства меньшинства

По данным телеканала, Айзенкот попросил Либермана помочь в переговорах и попытаться достичь взаимопонимания с ультраортодоксальными партиями. Это откладывает возможность создания правительства меньшинства при поддержке арабских партий. Переговоры между Айзенкотом и партией «Объединенный иудаизм Торы» уже начались.

«Объединенный иудаизм Торы» имеет семь мест в Кнессете, а партия ШАС — шесть. Вместе они контролируют 13 из 120 мандатов парламента. Блок Айзенкота имеет 48 мест, поэтому присоединение обеих ультраортодоксальных партий дало бы ему 61 мандат, необходимый для парламентского большинства.

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Разногласия по поводу военной службы

Ключевым препятствием для коалиционного соглашения остается призыв ультраортодоксальных евреев. Их партии настаивают на сохранении освобождения от службы для студентов религиозных семинарий, тогда как силы «Блока перемен» выступают за более широкий призыв. Либерман, который ранее возражал против таких исключений, заявлял о готовности к уступкам ради формирования правительства без Биньямина Нетаньяху, но подчеркивал, что не отказывается от принципа службы для всех.

По данным Channel 12, ультраортодоксальные партии выдвинули четыре условия для поддержки правительства во главе с Айзенкотом. Среди них — временная приостановка призыва ультраортодоксальных евреев, прекращение арестов уклонистов и неприменение к ним санкций в этот период, а также одобрение предложенного механизма юридическими советниками правительства и парламентского Комитета по иностранным делам и обороне.

В воскресенье вечером президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство. Его кандидатуру рекомендовали 67 законодателей, Нетаньяху — 46, еще семеро воздержались. У Айзенкота есть 28 дней для формирования коалиции, а президент может продлить этот срок еще на 14 дней.

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