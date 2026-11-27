Гади Айзенкот, которому поручили сформировать правительство Израиля, заявил о подписании двух коалиционных соглашений с партиями «Исраэль Бейтейну» и «Демократы». Он также пообещал завершить формирование нового правительства в течение восьми дней, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах с партией «Ликуд» действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Anadolu Agency.

Переговоры с «Ликудом»

По словам Айзенкота, переговорные группы его партии «Яшар» и «Ликуда» провели пять встреч за последние две недели. Он утверждает, что «Ликуд» неоднократно отклонял предложения интенсифицировать переговоры.

Айзенкот также заявил, что партия Нетаньяху не проявила готовности продвигаться в обсуждении содержательных вопросов. По его словам, представители «Ликуда» сосредоточились на модели распределения власти с ротацией премьерства, но не предлагали уступок или конкретных предложений по другим вопросам.

В то же время Айзенкот отметил, что готов продолжить диалог, если «Ликуд» изменит подход и будет готов к компромиссам. Он добавил, что работает над соглашением с партией «Вместе».

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Срок мандата

Первоначальный срок мандата Айзенкота на формирование правительства истекает 6 декабря. Он может попросить президента Израиля Ицхака Герцога об одноразовом продлении еще на 14 дней.

Израильский общественный вещатель KAN накануне сообщил о прогрессе в переговорах между «Яшар» и ультраортодоксальным альянсом «Объединенный иудаизм Торы». Речь шла о предварительных договоренностях относительно законодательства о воинском призыве ультраортодоксальных евреев.

8 ноября Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство после того, как его кандидатуру рекомендовали 67 депутатов Кнессета. Нетаньяху получил рекомендации от 46 парламентариев, еще семеро не поддержали ни одного из кандидатов. Рекомендации не гарантируют Айзенкоту вотум доверия Кнессета новому правительству.

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