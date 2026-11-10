В Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, работает онлайн-академия Unified Champion Schools Inclusion Academy, которая к 2030 году планирует обучить 6 тысяч педагогов созданию инклюзивной образовательной среды для учащихся с нарушениями интеллекта и развития.

Академией занимается Глобальный центр Special Olympics по инклюзии в образовании. Программа, действующая с августа, обучает педагогов, тренеров и общественных лидеров практическим подходам к созданию инклюзивной учебной среды через спорт, сообщает The National.

Онлайн-курс на шести языках

Учебная программа предназначена прежде всего для учителей, педагогов специального образования, тренеров и директоров школ. Присоединиться также могут родители и другие люди, интересующиеся инклюзией. Отобранные участники смогут подать заявку на очное обучение.

По словам вице-президента Глобального центра Special Olympics по инклюзии в образовании Салин Эль-Самарани, прохождение онлайн-курса занимает от семи до девяти часов. Он доступен на арабском, французском, английском, испанском, упрощенном китайском и русском языках.

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Подготовка региональных тренеров

Инициатива призвана сократить разрыв между политикой инклюзии и возможностями педагогов применять ее на практике. Эль-Самарани отметила, что речь идет не только о доступе детей в класс, но и об их участии в школьной жизни, дружеских связях и чувстве принадлежности.

Special Olympics планирует подготовить 250 региональных тренеров, которые будут помогать обучать педагогов в разных странах. Участники программы также должны передавать полученные знания коллегам в своих школах. Международное мероприятие для педагогов запланировано во время Всемирных игр Special Olympics в Сантьяго, Чили, в октябре 2027 года.

Глобальный центр Special Olympics по инклюзии в образовании был основан в 2020 году благодаря вкладу президента шейха Мохамеда в размере 25 миллионов долларов. Центр должен продолжить наследие Всемирных летних игр Special Olympics, состоявшихся в Абу-Даби в 2019 году.

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