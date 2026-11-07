В Австралии магистратский суд признал активиста Тревора Холда виновным по двум эпизодам воспрепятствования государственным служащим, которые должны были провести обработку его земельного участка от огненных муравьев. Ему назначили штраф в 1500 долларов, однако судимость не была зарегистрирована, сообщает The Guardian.

Воспрепятствование обработке участка

Инцидент произошел 16 апреля около 9:20 на участке Холда в Адере, в долине Локьер к западу от Брисбена, штат Квинсленд. Участок входил в зону обработки и должен был пройти ежегодную процедуру в рамках программы борьбы с огненными муравьями. Холда заранее проинформировали о визите работников программы.

Согласно материалам суда, возле участка собралась небольшая группа сторонников активиста, которая снимала служащих на видео и выкрикивала в их адрес. Полиция Квинсленда задержала Холда примерно через 40 минут после того, как он не позволил открыть ворота. Его отпустили, однако после следующего взаимодействия с работниками программы и повторного предупреждения задержали во второй раз.

Суд отклонил аргументы защиты

Холд утверждал, что был запуган полицейскими и работниками программы, поэтому отозвал согласие на их присутствие. Через адвоката Беатрис Людвиг он также заявлял, что полиция не учла его «разумного оправдания» для отказа в доступе.

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Отдельно активист ссылался на письма в Департамент первичных отраслей, направленные в декабре 2024 года и январе 2025 года. Магистрат Линн Скойнс назвала их односторонними квазиправовыми документами, которые пытались получить молчаливое одобрение через отсутствие ответа, и постановила, что они не имеют юридической силы.

Суд также отклонил утверждение Холда о ненадлежащем уполномочивании программы в соответствии с Законом Квинсленда о биобезопасности. Закон обязывает владельцев земельных участков допускать уполномоченных работников для обработки от огненных муравьев, признанных приоритетным вредителем. Холд обжаловал решение в окружном суде.

Профессор права Университета Саутерн-Кросс Дэвид Хайлперн сравнил часть аргументов активиста, в частности касающихся отзыва согласия, с подходами движения так называемых суверенных граждан. По его словам, согласие или несогласие владельца не имеет значения в соответствии с законодательством о биобезопасности.

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