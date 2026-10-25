Десять представителей гражданского общества Гвинеи-Бисау заявили, что встречу в Дакаре, Сенегал, финансировали Комиссия Африканского союза и Фонд мира Мартти Ахтисаари. Они также отвергли участие структур Организации Объединенных Наций в отборе участников или финансировании мероприятия, сообщает The Rio Times.

Спор вокруг участников встречи

Встреча общественных деятелей состоялась 19 октября 2026 года. 24 октября группа опубликовала в Бисау заявление в ответ на претензии сети Movimento Nacional, которая заявила, что ее не пригласили к обсуждениям, и поставила под сомнение представительность участников.

Авторы заявления подчеркнули, что гражданское общество страны разнообразно, а право участвовать в дискуссиях о будущем государства не зависит от одобрения какой-либо отдельной платформы. Среди подписантов документа названы WANEP-GB, Гвинейская лига прав человека, Voz di Paz, Женская политическая платформа и другие организации.

Претензии Movimento Nacional

В открытом письме представителю Африканского союза в Гвинее-Бисау Овидиу Пекену Movimento Nacional заявила, что не была проинформирована о встрече с посланником Африканского союза. Сеть назвала мероприятие неуместным и контрпродуктивным и попросила обнародовать его цели, масштабы и критерии отбора участников.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Movimento Nacional также обратила внимание на присутствие сотрудников Программы развития ООН на фотографиях в социальных сетях и выразила сомнения в беспристрастности помощи. В ответ группа десяти деятелей назвала утверждения о роли Программы развития ООН ложными и безосновательными.

Финансирование без независимого подтверждения

The Rio Times отмечает, что не нашло публичных заявлений Африканского союза, Фонда мира Мартти Ахтисаари или ПРООН относительно этой встречи. Поэтому сведения о финансировании и отсутствии участия ООН основаны на заявлении группы общественных деятелей и не имеют независимого подтверждения.

Политическая ситуация в стране

По данным Lusa, на которые ссылается The Rio Times, армия Гвинеи-Бисау захватила власть почти годом ранее. 8 октября переходное правительство заявило об отсутствии условий для проведения всеобщих выборов, назначенных на 6 декабря 2026 года. Африканский союз, Экономическое сообщество государств Западной Африки и Сенегал участвуют в международных контактах по вопросу политического перехода в стране.

Читай нас в