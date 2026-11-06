Представители общественных организаций в Пакистане выступили против возможной отмены запрета на курение кальяна и разрешения на работу кальянных заведений в столице страны Исламабаде. Они предупредили, что такое решение может подорвать меры по контролю над табаком и противоречить правовым и международным обязательствам государства.

Как сообщает Dawn, представители Sustainable Development Policy Institute и Blue Veins встретились с членом Национальной ассамблеи Фаруком Саттаром. Делегация выразила обеспокоенность сообщениями о возможном пересмотре запрета на кальяны на территории столичного округа Исламабад.

Аргументы общественных организаций

Активисты заявили, что разрешение на работу кальянных нарушало бы статью 5.3 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Эта норма обязывает государства защищать политику в сфере общественного здравоохранения от коммерческих интересов табачной индустрии.

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Они также подчеркнули риски для здоровья, в частности из-за воздействия угарного газа, тяжелых металлов и канцерогенов при курении кальяна. По словам представителей организаций, один сеанс может означать воздействие токсичных веществ, сопоставимое с выкуриванием десятков сигарет. Они указали и на риск распространения инфекций при совместном использовании трубок в заведениях.

Позиция депутата

По данным издания, курение кальяна в Пакистане строго запрещено на основании решения Верховного суда. В то же время активисты утверждают, что министр здравоохранения, представляющий партию Фарука Саттара, якобы рассматривает возможность выдачи разрешений кальянным заведениям в Исламабаде. Они связывают эту инициативу с давлением владельцев таких заведений и представителей индустрии гостеприимства.

Фарук Саттар признал существенные риски, которые несут табачные и никотиновые изделия, и подчеркнул необходимость не допустить доступа детей к этим веществам.

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