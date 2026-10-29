Российская активистка Адель Шоко заявила, что израильские поселенцы напали на нее, американского журналиста Джаспера Натаниэля и израильско-российского активиста Андрея X в палестинской деревне Умм-эль-Хайр в районе Масафер-Ятта на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом Al Jazeera сообщает со ссылкой на публикации Шоко в соцсети X.

Заявления об избиении и задержании

По словам Шоко, поселенцы, которые, как она утверждает, были вооружены, избили трех человек, угрожали им и забрали технику и личные вещи. Она утверждает, что Натаниэля после избиения опрыскали перцовым газом и задержали израильские силы.

Шоко также заявила, что Андрей X получил сотрясение мозга и несколько раз терял сознание во время инцидента. По ее утверждению, его посадили в машину скорой помощи, однако доставили не в больницу, а в полицейский участок, где он оставался задержанным без медицинской помощи.

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На опубликованных Шоко видео видно, как несколько мужчин, часть из которых была вооружена, бьют Натаниэля и Андрея X. На другой записи израильские силовики уводят Натаниэля, который говорит, что его только что избили.

Нападение во время сбора оливок

Al Jazeera также упоминает инцидент 16 октября в Абу-Фалахе к северо-востоку от Рамаллы. По данным издания, люди в масках, которых оно называет израильскими поселенцами, напали на палестинских фермеров во время сбора оливок, поджигали деревья и бросали камни из рогаток.

Фотожурналистка The Washington Post Хайди Левин, освещавшая это нападение, была избита, ограблена и госпитализирована. Левин сообщила, что была в защитном жилете с маркировкой PRESS, а нападавшие забрали ее паспорт, телефон и фотооборудование. Палестинец также был ранен в ногу израильскими солдатами, прибывшими на место и применившими боевые патроны и слезоточивый газ.

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