В Непале 28-летняя Ринку Такур, которая в 17 лет отказалась от организованного семьей брака и ушла из дома в Биргандже, проводит информационные кампании против детских браков, насилия, связанного с приданым, и гендерно обусловленного насилия. Как сообщает Kathmandu Post, она посещает отдаленные деревни провинции Мадхеш и рассказывает девочкам и женщинам об их правах, репродуктивном здоровье и питании.

Отказ от брака

В апреле 2016 года родители Такур назначили дату ее свадьбы с молодым человеком из Гхорасахана в индийском штате Бихар. По данным издания, семья уже передала семье жениха 130 тысяч рупий в качестве приданого. Несмотря на просьбы дочери, которая хотела продолжить учебу, семья настаивала на браке.

Такур обратилась за защитой в полицию округа Парса. Гобиндра Богати, который тогда был заместителем суперинтенданта полиции, рассказал, что помог ей уйти из дома и устроиться в приют организации Maiti Nepal в Биргандже. Там она прожила почти год, после чего переехала в частное общежитие, возобновила учебу, получила степень бакалавра и начала работать в неправительственных организациях.

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Работа в общинах Мадхеша

Последние три месяца Такур работает с неправительственной организацией Protection Nepal в муниципалитете Катахария округа Раутахат. В рамках проекта по питанию общин она посещает деревни и школы, оценивает состояние здоровья и питания женщин, а также проводит встречи о последствиях детских браков, системе приданого, киберпреступлениях и онлайн-домогательствах в отношении молодых женщин.

По словам активистки, в сельских районах Мадхеша девушек по-прежнему выдают замуж до достижения установленного законом возраста — 20 лет. Она отмечает, что ранние браки ограничивают доступ к образованию, медицинской помощи и экономической независимости, а ранняя беременность создает серьезные риски для здоровья матерей и детей.

По данным полиции, в провинции Мадхеш в 2023–2024 и 2024–2025 финансовых годах зарегистрировали 2 531 случай самоубийства. Более 55% погибших составляли женщины и девочки. Правоохранители называют домашнее насилие, преследование из-за приданого и детские браки среди факторов психического дистресса и самоубийств среди женщин.

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