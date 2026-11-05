В Гонконге 5 ноября должны объявить приговор одному из самых известных продемократических активистов города Джошуа Вонгу по делу о сговоре с иностранными силами. По данным Channel NewsAsia, максимальное наказание по этому обвинению составляет пожизненное лишение свободы.

Повторное обвинение

Вонг находится за решеткой почти шесть лет и в октябре отметил в тюрьме 30-летие. Ранее ожидалось, что он выйдет на свободу в январе после окончания срока в четыре года и восемь месяцев по делу о подрывной деятельности согласно закону о национальной безопасности, введенному Пекином.

В июне 2025 года власти Гонконга выдвинули активисту новое обвинение по тому же закону. Ему вменяют обращения к другим государствам и структурам с просьбой ввести санкции против Гонконга и Китая. В сентябре Вонг признал вину, что, по данным издания, обычно может сократить срок наказания.

Слушание по назначению наказания запланировано на 9:30 5 ноября. Судья должен определить, является ли правонарушение тяжким по своему характеру. В таком случае закон предусматривает от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Правозащитные группы заявили, что обвинение в сговоре направлено на то, чтобы не допустить освобождения Вонга.

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Участие в протестном движении

Вонг получил известность во время протестов 2014 года, известных как Движение зонтиков. С 2017 года его неоднократно заключали в тюрьму по делам, связанным с протестами.

По утверждению властей, еще в 2016 году активист начал международное лоббирование законопроекта Hong Kong Human Rights and Democracy Act, который должен был предоставить президенту США право вводить санкции в ответ на нарушения прав человека в городе. В 2019 году Вонг входил в делегацию, посетившую США для продвижения документа, который впоследствии был принят.

В 2024 году Вонг был заключен в тюрьму вместе с десятками продемократических деятелей в крупнейшем в Гонконге процессе по закону о национальной безопасности. Некоторые его сообвиняемые уже вышли на свободу после отбытия сроков, однако Вонг стал единственным участником того дела, которому повторно предъявили обвинение по этому закону.

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