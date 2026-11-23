Европейское исследование с участием 293 523 женщин выявило, что участницы с физической активностью на работе, в быту и в свободное время имели на 26% более низкий оцененный риск инвазивного рака шейки матки, чем неактивные женщины. В то же время показатели общей и центральной жировой ткани не продемонстрировали статистически значимой связи с заболеваемостью, сообщает News-Medical.

Данные наблюдения

Ученые проанализировали данные когорты European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, в которую вошли женщины преимущественно в возрасте от 35 до 70 лет. Участниц набирали в 1992–2000 годах в 10 европейских странах. После исключения женщин из Греции, перенесших гистерэктомию, а также участниц без исходных анкет, в анализ включили 293 523 женщины.

За медианный период наблюдения продолжительностью 15 лет, охвативший 4 146 574 человеко-лет, исследователи зафиксировали 369 случаев инвазивного рака шейки матки. Они оценивали индекс массы тела, окружность талии, соотношение талии к бедрам и росту, а уровень двигательной активности определяли по анкетам.

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Причинная связь не установлена

Более низкий оцененный риск был связан именно с совокупным показателем активности, который учитывал работу, домашние дела и досуг. Для отдельных видов физической активности такая связь не была устойчивой.

Исследователи также провели вложенный анализ «случай — контроль»: в него вошли 171 женщина с диагнозом и 342 участницы контрольной группы. В образцах крови искали антитела к девяти типам вируса папилломы человека, в том числе к восьми типам высокого риска, а также маркеры предыдущего контакта с другими инфекциями, передающимися половым путем. Результаты в целом были схожими, однако исследование носило наблюдательный характер и не устанавливает, что физическая активность непосредственно предотвращает рак шейки матки или действует независимо от инфекции ВПЧ.

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