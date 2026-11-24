Актёр Адам Драйвер сыграет доктора Натаниэля Эссекса, известного как Мистер Синистер, в предстоящем перезапуске Marvel о «Людях Икс». О своём участии в проекте он рассказал в шоу Late Night with Seth Meyers, куда пришёл представить фильм Джеймса Грея Paper Tiger, сообщает Variety.

Шутка об образе персонажа

Ведущий Сет Майерс показал Драйверу изображение Мистера Синистера — в костюме, с острым воротником, накидкой и гримом. Актёр пошутил, что персонаж выглядит точь-в-точь как он в шесть утра, когда его будит дочь.

Драйвер сказал, что кое-что знал о Мистере Синистере до присоединения к проекту, хотя лучше был знаком с Магнето. Он также назвал себя поклонником «Людей Икс» и вспомнил, как в детстве переодевался в Росомаху, а его кузен Тони мастерил костюм Саблезуба из жёлтых резиновых перчаток и зубочисток.

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Сын актёра заинтересовался фильмом

По словам Драйвера, его 10-летний сын, который ранее не проявлял интереса к просмотру фильмов с участием отца, заинтересовался X-Men. Мальчик бывал на съёмочных площадках и хочет увидеть Драйвера в кино.

Кевин Файги из Marvel Studios ранее рассказывал, что студия давно стремилась сотрудничать с Драйвером. По его словам, актёр обсуждал с Marvel возможные роли, но обычно вежливо отказывался. Режиссёром нового фильма станет Джейк Шрайер.

Также в ленте, по данным Variety, сыграют Сэди Синк в роли Джин Грей, Инде Наварретт в роли Роуг, Кит Коннор в роли Циклопа, Майя Бойд в роли Шторм, Аса Германн в роли Энджела и Кристофер Эбботт в роли Чарльза Ксавьера, или Профессора Икс. Премьера запланирована на 5 мая 2028 года.

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