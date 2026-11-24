Актёр Чарли Кокс заявил, что ему отказали в возможности пройти пробы на роль нового Джеймса Бонда, посчитав его слишком старым. Исполнитель роли Сорвиголовы рассказал об этом в эфире Virgin Radio, сообщает NME.

Отказ из-за возраста

По словам Кокса, он попросил допустить его к прослушиванию на роль агента 007, однако получил отказ из-за возраста. Актёр обратил внимание, что Роберт Паттинсон, которого 16 ноября объявили новым исполнителем роли Бонда, лишь немного младше него.

Кокс отметил, что на следующей неделе ему исполнится 44 года. Ведущий Крис Эванс уточнил, что Паттинсону 40 лет. В ответ Кокс поставил под сомнение то, что возраст в 44 года может стать препятствием даже для участия в пробах, одновременно признав, что Паттинсон хорошо подходит для этой роли.

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Новый исполнитель роли 007

Перед объявлением Паттинсона среди возможных претендентов на роль Бонда, по данным материала, называли Джейкоба Элорди, Джека Лаудена, Каллума Тернера, Джоша О'Коннора и Николаса Холта. Дэниел Крейг завершил исполнять роль Джеймса Бонда в фильме «Не время умирать» 2021 года.

После объявления Паттинсон назвал роль 007 честью всей жизни и заявил, что рад предстоящему сотрудничеству с творческой командой.

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