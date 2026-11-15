Южнокорейский актер Ко Кён Пхё заявил, что приостановит все запланированные мероприятия после ДТП в Сеуле, которое произошло, когда он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Актер извинился за аварию и пообещал сотрудничать с полицией, сообщает Korea Herald.

Столкновение в Сеуле

Авария произошла около 3:30 в субботу в районе Донгё-дон округа Мапхо на западе Сеула. Автомобиль актера столкнулся с уборочным грузовиком частной компании, работающей по контракту с администрацией округа Мапхо.

Сотрудник старше 60 лет, управлявший грузовиком, получил легкие травмы. Само транспортное средство получило незначительные повреждения. Проверка алкотестером, проведенная полицией на месте аварии, показала, что концентрация алкоголя в крови Ко Кён Пхё превышала 0,08%. В Южной Корее это является порогом для немедленного отзыва водительских прав, однако точный показатель не разглашался.

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В заявлении в Instagram актер признал, что сел за руль после употребления алкоголя, и сообщил, что его водительские права были отозваны. Он также пообещал полностью сотрудничать со следствием, принять необходимые меры в отношении причиненного ущерба и принять любые назначенные наказания.

Последствия для телевизионных проектов

Ко Кён Пхё также прокомментировал видео с камер наблюдения. На нем он, по-видимому, рассматривает предмет в руке, а при появлении полицейского быстро кладет его в карман пальто. Актер заявил, что это был ключ от автомобиля. Он также объяснил, что после столкновения проехал немного вперед, поскольку не смог сразу найти место для остановки.

Инцидент повлиял на телевизионные проекты с участием актера. Команда шоу tvN "Sixth Sense: B Side" сообщила местному медиа, что постарается максимально сократить его появления в оставшихся эпизодах, в том числе в финале сезона 22 ноября. С официальных страниц шоу tvN "Bogum Magical 2", премьера которого запланирована на 29 ноября, удалили промовидео с актером. Сервис Tving также перемонтирует "The Great Escape: Urban Legends", который должен выйти 2 декабря, чтобы уменьшить его присутствие в кадре.

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