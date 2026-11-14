В Сеуле, Южная Корея, полиция расследует дело в отношении актёра Ко Гён Пхё после столкновения его автомобиля с грузовиком для уборки улиц. Авария произошла примерно в 3:30 утра в сеульском районе Мапхо-гу.

Результат алкотеста

Полицейские, прибывшие на место ДТП, провели актёру тест на содержание алкоголя. По данным Korea Herald, результат превысил установленный законом порог, при котором водителя могут лишить права управления.

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В Южной Корее лишение права управления предусмотрено при концентрации алкоголя в крови от 0,08%. Точный показатель Ко Гён Пхё не раскрывался. Полиция также выясняет обстоятельства столкновения и причины, по которым он сел за руль после употребления алкоголя. Пока неизвестно, пострадал ли кто-либо в ДТП.

Реакция агентства

Агентство актёра CL&Company принесло извинения от его имени и сообщило, что он признал неправомерность своих действий. Ко Гён Пхё начал актёрскую карьеру в 2010 году в драме KBS «Jungle Fish 2», а широкую популярность получил благодаря роли Сон У в сериале tvN «Reply 1988». Он также снимался в проектах «Don't Dare to Dream», «Chicago Typewriter» и «Love in Contract».

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