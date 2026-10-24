Актриса Аймен Салим вступила в Пакистанскую народную партию — Dawn

В Карачи, Пакистан, актриса Аймен Салим объявила о вступлении в Пакистанскую народную партию (PPP). Она сделала заявление на пресс-конференции вместе с президентом партии в провинции Синд Нисаром Ахмедом Хухро, сообщает Dawn.

Вдохновение Беназир Бхутто

Салим заявила, что с детства восхищалась Беназир Бхутто. По ее словам, Бхутто была первой избранной женщиной-лидером в мусульманском мире, а ее жизненный путь научил актрису, что мечты девушек никогда не бывают слишком маленькими и не имеют гендерных ограничений.

Актриса также упомянула, что Бхутто пережила изгнание, заключение и угрозы, но вернулась в Пакистан. Салим назвала свое вступление в PPP не только политическим решением, но и обещанием работать для страны и ее народа, используя возможности, которые предоставляет партийная платформа.

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Семья и карьера

Салим является дочерью бывшего пакистанского крикетиста Салима Юсуфа. Она отметила, что ее отец более 10 лет играл за сборную Пакистана, а также сказала, что патриотизм во многом «у нее в крови» и она всегда хотела сделать что-то для страны.

Актриса поблагодарила руководство PPP, в том числе президента Асифа Али Зардари и председателя партии Билавала Бхутто Зардари. До работы в индустрии развлечений Салим занималась инвестиционным банкингом и консалтингом в Нью-Йорке. В 2021 году после успеха сериала Chupke Chupke она объявила в Instagram, что больше не будет сниматься, однако позднее вернулась на экран.

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