В Лос-Анджелесе, США, актриса Гленн Клоуз, британский режиссер Ридли Скотт и аниматор Флойд Норман получили почетные премии «Оскар» на 17-й церемонии Governors Awards. Мероприятие состоялось в воскресенье в зале Ray Dolby Ballroom комплекса Ovation Hollywood, сообщает Anadolu Agency.

Первый «Оскар» для Клоуз

79-летняя Клоуз получила первую статуэтку «Оскар» после восьми номинаций за карьеру, которая длится более пяти десятилетий. Ранее ее номинировали, в частности, за роли в фильмах «Роковое влечение», «Опасные связи», «Жена» и «Деревенская элегия».

88-летний Скотт, известный как режиссер фильмов «Чужой», «Бегущий по лезвию» и «Гладиатор», имел четыре номинации Американской киноакадемии, однако не получал конкурсной награды. Он не прибыл на церемонию и принял награду в видеообращении.

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Награды для аниматора и продюсеров

91-летнего Нормана отметили за вклад в анимацию. В 1956 году он стал первым темнокожим аниматором Walt Disney Animation Studios и работал над фильмами «Спящая красавица», «Книга джунглей» и «Мулан».

Продюсеры Кристин Вейшон и Памела Коффлер, соучредительницы независимой компании Killer Films, получили Мемориальную награду имени Ирвинга Тальберга за достижения в кинопроизводстве. Governors Awards проводятся отдельно от ежегодной церемонии вручения «Оскаров» с 2009 года, отмечая жизненные достижения и исключительный вклад в кинематограф.

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