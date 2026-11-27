Актриса Манни Л. Перес, сыгравшая главную героиню Grand Theft Auto 6 Люсию Каминос, впервые публично высказалась о работе над игрой. В публикации в Instagram 26 ноября она поблагодарила аудиторию за сообщения и положительное восприятие игры и персонажа, сообщает NME.

Перес отметила, что последние несколько дней были для нее очень насыщенными. По ее словам, она посвятила почти десятилетие тому, чтобы воплотить Люсию, и назвала персонажа важной частью своей жизни.

Роль подтвердили перед релизом

До релиза Grand Theft Auto 6 в сети ходили слухи, что именно Перес сыграла Люсию. Ранее актриса сотрудничала с Rockstar Games: в обновлении Diamond And Casino & Resort для Grand Theft Auto Online 2019 года она озвучила неназванную дилершу в блэкджеке.

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В 2025 году Перес говорила, что работает над чем-то большим, однако не могла раскрывать подробности из-за соглашений о неразглашении. Ее участие в Grand Theft Auto 6 подтвердили, когда ее номинировали в категории «Лучшая актерская работа» на The Game Awards 2026 — за день до релиза игры.

Как создавали Люсию

Сценаристка Grand Theft Auto 6 Алекса Д’Агостино ранее рассказывала, что целью было создание полноценно прописанного персонажа. По ее словам, Люсия стала первой полностью озвученной женской протагонисткой в истории GTA, а при работе над героиней она опиралась на образы знакомых ей женщин.

Актер Дилан Рурк, сыгравший Джейсона, также поблагодарил разработчиков за сотрудничество над игрой. По данным NME со ссылкой на последние сообщения, Grand Theft Auto 6 продала более 44,9 млн копий за первые четыре дня.

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