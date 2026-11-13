Актриса Марго Робби сыграет в фильме The Week of Pain, который создают A24 и Square Peg. Сценаристом и режиссером проекта станет Кристоффер Боргли, сообщает Variety. Детали сюжета картины пока не раскрываются.

Производство фильма

A24 будет продюсировать и финансировать картину. К производству также присоединятся компания Square Peg Ари Астера и Ларса Кнудсена, Dilemma Films и LuckyChap — продюсерская компания Робби.

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Боргли ранее работал над фильмами Dream Scenario и Sick of Myself. Ранее он сотрудничал с A24 и Square Peg над картиной The Drama, в которой сыграли Роберт Паттинсон и Зендея.

Следующие проекты Робби

Недавно Робби снялась в романтической экранизации Wuthering Heights для Warner Bros., где ее партнером был Джейкоб Элорди. Также актриса сыграет в приквеле Ocean’s 11 вместе с Брэдли Купером, который будет режиссировать фильм. По данным Variety, сюжет этой картины будет разворачиваться вокруг ограбления во время Гран-при Монако 1962 года.

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