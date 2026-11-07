Уголовный суд в Бангкоке, Таиланд, постановил оставить под стражей актрису Панадду Вонгпхуди, известную как Бум, и ее мужа Атипа Анантавана. Супруги впервые предстали перед судом по делу, возникшему после расследования деятельности благотворительного фонда Goodness Foundation, сообщает Bangkok Post.

Позиция полиции и залог

Полиция попросила суд санкционировать первоначальный 12-дневный срок содержания под стражей, объяснив это незавершенным расследованием. Правоохранители также возражали против освобождения под залог, опасаясь, что подозреваемые могут скрыться или повлиять на доказательства.

По законодательству Таиланда подозреваемого могут содержать под стражей до семи 12-дневных периодов, то есть максимум 84 дня, прежде чем прокуроры должны предъявить обвинения. Вонгпхуди не подавала ходатайство о залоге, после заседания ее доставили в Центральное женское исправительное учреждение. Суд отказал в залоге ее мужу, которого перевели в Бангкокскую следственную тюрьму.

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Вменяемые деяния

50-летней Вонгпхуди, бывшей Мисс Таиланд, вменяют сговор с целью обмана общественности, внесение ложных данных в компьютерную систему и сговор с целью отмывания денег. Ее 53-летнего мужа, инвестора в недвижимость и специалиста по фитнесу, подозревают в сговоре с целью отмывания денег.

Актрису задержали в ее доме в Бангкоке в пятницу, тогда как Анантаван сам сдался властям. Перед доставкой в суд Вонгпхуди попросила прощения и заявила, что уже предоставила следователям все факты. Ее адвокат Эккасит Срисанг сообщил, что она и ее юридическая команда больше не будут давать интервью, чтобы не вмешиваться в судебный процесс.

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