Акционеры Intel подали в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, коллективный иск против американского производителя чипов. Они утверждают, что компания скрывала последствия длительного спада продаж персональных компьютеров, после которого ее акции за один день потеряли почти 29% стоимости. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Претензии акционеров

Иск, поданный в пятницу, возглавила пенсионная система пожарных и полицейских города Саутфилд в штате Мичиган. Истцы заявили, что Intel слишком медленно раскрывала информацию о том, как снижение спроса на ПК и избыточные запасы продукции отразятся на ее доходах.

По утверждению акционеров, проблемы компании с продажами компьютеров и избыточными запасами перевесили выгоды от строительства дата-центров и бума искусственного интеллекта. Они также заявили, что Intel имела мотив и возможность ввести инвесторов в заблуждение, когда в середине августа, в середине третьего квартала, привлекла капитал путем продажи акций на 23 млрд долларов по цене 95 долларов за акцию.

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Падение котировок

30 октября акции Intel упали на 28,6%, а рыночная стоимость компании сократилась примерно на 140 млрд долларов. Это произошло на следующий день после того, как компания спрогнозировала более низкие, чем ожидалось, доходы и прибыль в четвертом квартале и предупредила о длительном спаде на рынке персональных компьютеров.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан сказал аналитикам, что разочарован дефицитом производственных мощностей, «беспрецедентным кризисом памяти» и связанной с этим слабостью рынка ПК. Он заявил, что эти проблемы необходимо решать срочно. Intel не предоставила немедленного ответа на запросы журналистов.

Иск требует неопределенного возмещения ущерба для акционеров Intel за период с 23 июля по 29 октября 2026 года. В качестве ответчиков также указаны Лип-Бу Тан и финансовый директор Дэвид Зинснер. По состоянию на закрытие торгов в пятницу акции Intel стоили 59,66 доллара.

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